Стало известно количество пострадавших при пожаре в торговом центре в Улан-Удэ

Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

Пять человек пострадали при пожаре в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что трое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Еще двум пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

По данным МЧС России, возгорание было зафиксировано на втором этаже торгового центра. К тушению пожара было привлечено 39 сотрудников МЧС и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

До этого в Нововоронеже Воронежской области спасатели потушили пожар в торговом центре на улице Победы, охвативший помещение площадью 200 квадратных метров. В результате возгорания из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Огонь был полностью потушен к 10:29 по московскому времени.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.