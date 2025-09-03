Экс-солистка «Миража» о танцорах Булановой: «Пингвины с признаками ожирения»

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина резко высказалась о танцорах Татьяны Булановой в эфире программы «Центральное телевидение». Ее высказывания распространил Telegram-канал «Алена, Блин!».

По мнению Разиной, выступление подтанцовщиков Булановой — это не что иное как «клоунада» и «позор». Она обвинила певицу в намеренном создании хайпа вокруг танцевального номера. Разина считает, что исполнительница ведет себя недостойно, позволяя команде подобные действия на сцене.

«Это специально сделано для того, чтобы мы сегодня об этом поговорили. Но, честно говоря, я смотрю концерты Шер и подобных мэтров возрастных, и я не вижу там никаких пингвинов на сцене с признаками ожирения первой степени», — высказалась артистка.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой — люди обратили внимание на подтанцовку. Им показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

