На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка «Миража» о танцорах Булановой: «Пингвины с признаками ожирения»

Певица Разина назвала танцоров Булановой пингвинами с признаками ожирения
close
Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина резко высказалась о танцорах Татьяны Булановой в эфире программы «Центральное телевидение». Ее высказывания распространил Telegram-канал «Алена, Блин!».

По мнению Разиной, выступление подтанцовщиков Булановой — это не что иное как «клоунада» и «позор». Она обвинила певицу в намеренном создании хайпа вокруг танцевального номера. Разина считает, что исполнительница ведет себя недостойно, позволяя команде подобные действия на сцене.

«Это специально сделано для того, чтобы мы сегодня об этом поговорили. Но, честно говоря, я смотрю концерты Шер и подобных мэтров возрастных, и я не вижу там никаких пингвинов на сцене с признаками ожирения первой степени», — высказалась артистка.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой — люди обратили внимание на подтанцовку. Им показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Ранее фанаты Кадышевой сравнили концерт певицы с пытками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами