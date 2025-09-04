На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завирусившийся танцор Булановой о своем увольнении: «Они наврали!»

Танцор Берегуля назвал ложью свое увольнение из команды Булановой после скандала
true
true
true
close
Telegram-канал Светские хроники

Танцор Дмитрий Берегуля опроверг информацию о том, что был уволен из команды Татьяны Булановой. Его слова передает издание «Афиша Daily».

Накануне Mash опубликовал материал, ссылаясь на слова самого артиста. По версии Telegram-канала, Берегулю уволили не по собственному желанию. При этом директор певицы заявлял об обратном. Mash также привел якобы комментарий танцора: «Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует».

Однако Берегуля категорически опроверг эту информацию в беседе с «Афишей Daily».

«Они наврали. Я не говорил, что меня уволили. Продолжаю работать», — заявил он.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой. Внимание зрителей привлекла хореография подтанцовки. Пользователи соцсетей отмечали, что движения танцоров кажутся слишком простыми и доступными для исполнения любому человеку. В комментариях писали, что участники подтанцовки «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку», при этом отмечая их «бешеную энергетику».

Ранее СМИ назвали гонорар Елены Прокловой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами