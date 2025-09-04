Завирусившийся танцор Булановой о своем увольнении: «Они наврали!»

Танцор Берегуля назвал ложью свое увольнение из команды Булановой после скандала

Танцор Дмитрий Берегуля опроверг информацию о том, что был уволен из команды Татьяны Булановой. Его слова передает издание «Афиша Daily».

Накануне Mash опубликовал материал, ссылаясь на слова самого артиста. По версии Telegram-канала, Берегулю уволили не по собственному желанию. При этом директор певицы заявлял об обратном. Mash также привел якобы комментарий танцора: «Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует».

Однако Берегуля категорически опроверг эту информацию в беседе с «Афишей Daily».

«Они наврали. Я не говорил, что меня уволили. Продолжаю работать», — заявил он.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой. Внимание зрителей привлекла хореография подтанцовки. Пользователи соцсетей отмечали, что движения танцоров кажутся слишком простыми и доступными для исполнения любому человеку. В комментариях писали, что участники подтанцовки «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку», при этом отмечая их «бешеную энергетику».

