Завирусившегося танцора Булановой уволили: «Там сложная ситуация»

Один из танцоров Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля уволен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова самого артиста.

По словам Берегули, он лично не принимал решения об уходе из команды Булановой, хотя директор певицы уверяет, что никого не увольнял.

«Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует», — заявил Берегуля.

Как сообщает Mash, танцор не поедет с командой Булановой в тур по Дальнему Востоку и Сибири, который пройдет осенью 2025 года. В команде исполнительницы останутся только два танцовщика — Максим и Алена.

При этом Берегуля надеется, что продолжит сотрудничать с Булановой на других выступлениях. Он также уточнил, что продолжает зарабатывать, выступая на мероприятиях, которые не связаны с творчеством Булановой.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой — люди обратили внимание на подтанцовку. Им показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Позднее Берегуля заявил в беседе с «Газетой.Ru», что не обижается на критику своего выступления в соцсетях. Он добавил, что «с позитивом» смотрит на завирусившееся видео с выступления.

