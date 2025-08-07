«Взорвали сеть»: Буланова отреагировала на насмешки над своими танцорами

Певица Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность своих танцоров, видео с движениями которых стало вирусным и обсуждается в соцсетях. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ее команда повторяла движение, которые выполняют на сцене уже 25 лет, поэтому никто не ожидал, что на них внезапно обрушится слава.

Буланова рассказала, что во время одного из концертов пока она пела, а её танцоры выполняли обычные движения, из зала вдруг стали раздаваться крики и смех.

«Начался ажиотаж, смех, и все радостно начали повторять наши движения, вернее, движения танцоров. Вроде незамысловатый танец: два притопа, три прихлопа, но до чего же это развеселило зрителей, и они начали повторять», — рассказала артистка, добавив, что её танцоры просто «взорвали сеть своими плясками».

По словам певицы, она ещё не обсуждала с командой внезапную славу, так как она стала полной неожиданностью, и танцоры не ждут грандиозных перемен. Звезда пообещала, что они добавят новые движения, чтобы ещё активнее раскачать зрителей.

Напомним, после распространения вирусного видеоролика танцоров артистки раскритиковали из-за их возраста и слишком лёгкой хореографии. В комментариях пользователи написали, что они «как будто пиво пили на лавочке», а потом вышли на сцену. Сама Буланова заявила, что работает с этими людьми уже 25 лет, а позже появилась информация, что певица может устроить кастинг и взять в подтанцовку новых «самородков».

Ранее Собчак спародировала подтанцовку Булановой и попросила взять ее на работу.