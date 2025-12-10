На Украине выпал первый снег

На территории Украины минувшей ночью, 9 декабря, выпал первый снег. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что снегом засыпало улицы в Днепре, Полтаве, Харькове, а также Запорожье.

До этого бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина не закупила достаточный объем газа для полноценного обеспечения населения теплом в зимний период.

По его словам, плановые показатели закупок составляли от 6 млрд до 8 млрд кубометров, однако фактически объем приобретенного топлива оказался значительно ниже.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украинцев призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.