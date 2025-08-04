Буланова ответила на критику своих танцоров в сети

Буланова заявила, что не видела публикаций с критикой своих танцоров

Певица Татьяна Буланова заявила «Газете.Ru», что не видела публикаций с насмешками над своей подтанцовкой из-за их возраста и слишком легкой хореографии и отметила, что работает с танцорами 25 лет.

«Не видела публикации (просто некогда, если честно). С танцорами работаем давно, 25 лет», — сказала она.

До этого в сети завирусилось видео с одного из выступлений Булановой — люди обратили внимание на подтанцовку. Им показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый.

В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Ранее продюсер рассказал о многомиллионных гонорарах Татьяны Булановой.