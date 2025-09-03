Вернувшийся в Россию ведущий «Вечернего Урганта» повысил гонорар за выступления

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известный комик и бывший резидент шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков увеличил стоимость своих выступлений после возвращения в Россию. Как сообщает издание «Абзац», артист вновь начал выступать на корпоративных мероприятиях.

По данным журналистов, текущий гонорар Гудкова составляет 3,4 миллиона рублей. Для сравнения, до его отъезда стоимость выступления оценивалась в 2,5 миллиона рублей.

Журналистам также стал известен ряд условий, включенных в райдер артиста. В числе пожеланий в нем указано наличие вина и шампанского, при этом колбасные изделия в гримерке не приветствуются.

Напомним, Александр Гудков покинул Россию в конце 2022 года. По некоторым данным, он проживал в Турции и Узбекистане. О его возвращении на родину стало известно в январе 2024 года.

Летом прошлого года в нескольких российских кинотеатрах отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри». Гудков тогда заявлял, что основной причиной отмены стало его участие в проекте. Он рассказывал, что ряд Telegram-каналов называет его «запрещенным человеком в России». Ему также приписывают «экстремистские призывы».

Гудков опровергал все обвинения. Он отмечал, что утверждения о якобы финансировании им Вооруженных сил Украины являются ложью и клеветой.

Ранее Иван Ургант показал, как изменилась его семья за 10 лет.

