Иван Ургант показал, как изменилась его семья за 10 лет: «Переехали в лифт!»

Шоумен и телеведущий Иван Ургант показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как изменилась его семья за 10 лет.

Ургант поделился в личном блоге двумя снимками: на первом изображены его супруга Наталья Кикнадзе, младшая дочь знаменитостей Валерия и другие дети знаменитостей, а на втором — они же, но 10 лет назад.

«Кто же больше поменялся? Думаю, что камера на телефоне. Ну и то, что 10 лет назад мы жили в квартире, а теперь в лифте!» — сыронизировал юморист.

В конце телеведущий обратился к наследницам, поздравив их с началом учебного года. Он также в шутку заявил, что в жизни нет важнее профессии, чем «учитель, врач и ретушер фотографий».

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.

Также у Кикнадзе есть 26-летний сын Нико и 23-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил в интервью, что воспитывал детей как родных и у них сложились теплые дружеские отношения.

