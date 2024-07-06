Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах

Кинопоказы шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких российских кинотеатрах из-за угроз, поступающих кинотеатрам. Об этом в YouTube-канале заявили сам Гудков и авторы проекта Григорий Шатохин и Вадим Селезнев.

По словам Шатохина, решение об отмене шоу было принято «ради благополучия зрителей». Такие призывы встречались в ряде Telegram-каналов, которые, как утверждает автор проекта, были созданы специально с целью срыва показов.

Гудков в свою очередь заявил, что основной причиной отмены показа стало его участие в шоу. По его словам, в упоминаемых Telegram-каналах его называли «запрещенным человеком в России» и приписывали ему «экстремистские призывы».

Комик подчеркнул, что подобные обвинения, а также утверждения о якобы финансировании им Вооруженных сил Украины, являются ложью и клеветой.

Показы выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» должны были пройти 7 июля в кинотеатрах сети «Море Синема», но за несколько дней до этого они были отменены.

5 июля директор отдела маркетинга и рекламы «Киномакс» Ольга Лотоцкая сообщила ТАСС, что сеть кинотеатров компании отменила все сеансы шоу. При этом она подчеркнула, что они не обладали и не обладают должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иностранных агентов и экстремистов, не находятся под следствием.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в министерство культуры России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова.