Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах

Гудков: шоу «Подземелья Чикен Карри» отменили в кинотеатрах из-за угроз

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинопоказы шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких российских кинотеатрах из-за угроз, поступающих кинотеатрам. Об этом в YouTube-канале заявили сам Гудков и авторы проекта Григорий Шатохин и Вадим Селезнев.

По словам Шатохина, решение об отмене шоу было принято «ради благополучия зрителей». Такие призывы встречались в ряде Telegram-каналов, которые, как утверждает автор проекта, были созданы специально с целью срыва показов.

Гудков в свою очередь заявил, что основной причиной отмены показа стало его участие в шоу. По его словам, в упоминаемых Telegram-каналах его называли «запрещенным человеком в России» и приписывали ему «экстремистские призывы».

Комик подчеркнул, что подобные обвинения, а также утверждения о якобы финансировании им Вооруженных сил Украины, являются ложью и клеветой.

Показы выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» должны были пройти 7 июля в кинотеатрах сети «Море Синема», но за несколько дней до этого они были отменены.

5 июля директор отдела маркетинга и рекламы «Киномакс» Ольга Лотоцкая сообщила ТАСС, что сеть кинотеатров компании отменила все сеансы шоу. При этом она подчеркнула, что они не обладали и не обладают должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иностранных агентов и экстремистов, не находятся под следствием.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в министерство культуры России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами