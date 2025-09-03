В России выступит труппа Джеки Чана

В Москве и Петербурге пройдут шоу труппы «Лун Юнь», основанной Джеки Чаном

В Санкт-Петербурге и Москве в рамках фестиваля китайской культуры выступит китайская труппа боевых искусств «Лун Юнь», основанная в 2006 году актером и режиссером Джеки Чаном. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Труппа даст шоу на Новой сцене Мариинского театра (11 сентября) и Основной сцене Малого театра (15 сентября).

«Одиннадцать бойцов труппы «Лун Юнь» чтят сущность боевых искусств, выражая через них свои чувства и представляя кунг-фу как уникальное мастерство. На выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге труппа представит программу «Одиннадцать воинов», — говорится в сообщении.

В постановке в пяти действиях «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина» и «Праздник» артисты расскажут историю кунг-фу.

Труппа выступит в музыкальном сопровождении солистки объединения Цзюнь Тянь Фан.

