Появились детали прощания с композитором Родионом Щедриным

ТАСС: прощание с Родионом Щедриным пройдет в кругу его близких

Прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке, церемонию посетят только близкие и родные ему люди. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

«Церемония прощания пройдет в узком кругу близких Родиона Константиновича незадолго до кремации», — заявил он.

Пелешев отметил, что дата и место проведения церемонии еще не определены. По его словам, дополнительная информация станет известна на следующей неделе.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало 28 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

У супругов остался дом в Тракайском районе недалеко от Вильнюса в Литве. Его стоимость оценивается в $250 тысяч. Кроме того, паре принадлежала квартира в центре Мюнхена, где Плисецкая и Щедрин жили с 2012 года.

