Адвокат рассказал о судьбе многомиллионного наследства Родиона Щедрина

Адвокат Андрей Алешкин рассказал о возможной судьбе многомиллионного наследства композитора Родиона Щедрина и его жены — балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщает aif.ru.

Плисецкой не стало в мае 2015 года, Щедрина — недавно. Детей у пары не было, но живы некоторые родственники балерины, включая двоюродного брата Бориса Мессерера и племянницу Анну Плисецкую.

«Если родственников первой линии нет, то, как правило, наследство может перейти второй и третьей линии. Безусловно, наследство может перейти родственникам Плисецкой, в том числе двоюродному брату», — уточнил Алешкин.

У супругов остался дом в Тракайском районе недалеко от Вильнюса в Литве. Его стоимость оценивается в $250 тысяч. Кроме того, паре принадлежала квартира в центре Мюнхена, где Плисецкая и Щедрин жили с 2012 года.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало накануне в Мюнхене на 93-м году жизни. Генеральный секретарь Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

