Умер композитор Родион Щедрин — муж Майи Плисецкой

Знаменитый российский композитор и пианист Родин Щедрин умер ночью 29 августа в возрасте 92 лет, сообщил Большой театр. Коллеги отзываются о нем как о величайшем гении современности и мировом классике.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира», — подчеркнули в театре.

Щедрин — автор семи опер («Не только любовь», «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка») и пяти балетов («Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»).

Кроме того, композитор написал три симфонии, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, поставил четырнадцать концертов.

Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а спустя четыре года — аспирантуру. С 1962 года работал секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год — председатель правления Союза композиторов РСФСР.

С 1958 года Щедрин был женат на известной балерине Майе Плисецкой (1925–2015). Она признавалась, что без Щедрина «не мыслит себе жизни». Детей у пары нет.

В 1981 году композитор получил звание народного артиста СССР, а спустя три года — Ленинскую премию. Щедрин — лауреат Государственной премии СССР (1972) и двух Государственных премий РФ (1992, 2018), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».