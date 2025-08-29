Глава фонда Щедрина и Плисецкой раскрыл детали о церемонии прощания

Глава фонда Пелешев: прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией

Прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев.

«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — заявил он.

До этого источник, близкий к окружению композитора, сообщил, что Щедрин умер в Германии из-за длительной болезни. Диагноз, который был поставлен Щедрину, не раскрывается.

Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а спустя четыре года — аспирантуру.

В 1958 году он женился на известной балерине Майе Плисецкой. Женщина признавалась, что «не мыслит себе жизни» без супруга.

За время своей карьеры мужчина получил звание народного артиста СССР, а также Ленинскую премию. Помимо этого, Щедрин был лауреатом Государственной премии СССР и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

