В Госдуме рассказали о судьбе завещания Родиона Щедрина

Депутат Шолохов: семья композитора Щедрина решает, как исполнить его завещание

Первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов рассказал о судьбе завещания композитора, пианиста и народного артиста СССР Родиона Щедрина. Депутата цитирует aif.ru.

Официальной информации о прощании пока нет, отметил он.

«Пока официальной информации о дате прощания нет. Решение за его близкими и семьей», — сказал Шолохов.

Пока не известно, привезут прах Щедрина из Германии в Россию или нет, добавил он.

Известно, что Щедрин и его супруга балерина Майя Плисецкая, которой не стало в 2015 году, завещали кремировать их и развеять прах над Россией.

О кончине Щедрина в возрасте 92 лет стало известно накануне. Последние годы он жил в Германии. Детей у композитора и балерины не было, поэтому, предположительно, многомиллионное наследство артиста может достаться ближайшим родственникам Плисецкой.

