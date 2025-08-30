Американский Карнеги-холл пригласил выступать российских артистов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал об изменении отношения к российским артистам в США. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, признаки оживления культурных связей Россией и США очевидны. Он уточнил, что целый ряд американских крупных залов, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, уже пригласили живущих в России российских музыкантов дать концерты.

При этом, подчеркнул Швыдкой, не все музыканты принимают приглашения.

«И не все готовы бежать сразу в объятия тех импресарио, которые еще 2-3 года назад категорически говорили о том, что никогда русских музыкантов из России они приглашать не будут», — отметил спецпредставитель президента.

Тем не менее, заключил он влияние диалога Путина и президента США Дональда Трампа на американский культурный «истеблишмент» очевидно.

