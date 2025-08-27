На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Lil Pump подарил протеже Киркорова сумку за 180 тыс. рублей

Рэпер Lil Pump подарил Марго Овсянниковой сумку за 180 тысяч рублей
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Lil Pump подарил протеже Киркорова, певице и актрисе Маргарите Овсянниковой (Марго), сумку за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.

Lil Pump преподнес Овсянниковой сумку от Louis Vuitton.

Американский рэпер выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова — Маргаритой Овсянниковой. Позже Lil Pump и Марго записали совместный трек «Кукареку».

Марго Овсянникова – протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

В июне Овсянникова опровергла слух, что перестала сотрудничать с Киркоровым. Овсянникова назвала информацию о разрыве с народным артистом слухами от завистников. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2025-м. По словам артистки, на днях она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

Ранее протеже Киркорова сравнила себя с Бузовой.

