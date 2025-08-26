Марк Дакаскос захотел сняться с Юрой Борисовым

Американский актер и режиссер Марк Дакаскос захотел сняться с российским артистом Юрой Борисовым. Этим он поделился в беседе с ТАСС.

61-летний артист похвалил игру Борисова в «Аноре», назвав ее великолепной, а Борисова — талантливым актером.

«Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. <...> Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе», — говорит Дакаскос.

Марк Дакаскос известен по ролям в фильмах «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», сериалах «Люцифер», «Агенты Щ.И.Т» и «Полиция Чикаго».

24 августа Дакаскос посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре «Художественный» в Москве.

Московская международная неделя кино прошла 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино». Всего планируется пригласить около 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику. Среди участников также были сербский режиссер Эмир Кустурица и режиссер Вуди Аллен.

