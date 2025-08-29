На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

Путин: уход Родиона Щедрина – невосполнимая потеря для культуры
Василий Малышев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уход Родиона Щедрина — тяжелая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас. Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком», — говорится в ней.

В телеграмме также сказано, что композитор беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством.

Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, заключил глава государства.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало накануне в Мюнхене на 93-м году жизни. Генеральный секретарь Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

Жизнь и карьера Родиона Щедрина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Волочкова рассказала о возможном скандале на прощании с Щедриным.

