Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уход Родиона Щедрина — тяжелая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас. Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком», — говорится в ней.

В телеграмме также сказано, что композитор беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством.

Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, заключил глава государства.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало накануне в Мюнхене на 93-м году жизни. Генеральный секретарь Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

