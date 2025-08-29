Волочкова рассказала о возможном скандале на прощании с Щедриным

Балерина Волочкова заявила, что ее обязаны пустить проститься с Щедриным

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о возможном скандале на прощании с народным артистом СССР, композитором Родионом Щедриным. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Волочковой, ее «не посмеют» не пустить на прощание с Щедриным — она отметила, что смогла побывать и на прощании с хореографом Юрием Григоровичем.

«Просто испугались, понимаете. Я уже не та Волочкова, которую не пускали на панихиду к Наталье Бессмертновой, жене Григоровича, которую не пускали на панихиду к Екатерине Максимовой», — рассуждает она.

Волочкова назвала «позорищем», что ее не пускали поклониться гробу ее педагогов. Она также заявила, что те, кто не пропустят ее к Щедрину, «сильно об этом пожалеют».

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало накануне в Мюнхене на 93-м году жизни. Жизнь и карьера Родиона Щедрина — в материале «Газеты.Ru».

