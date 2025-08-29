«Величайший гений современности»: умер композитор Родион Щедрин

Балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин у себя дома, 1971 год

В Мюнхене на 93-м году жизни скончался народный артист СССР, советский и российский композитор Родион Щедрин. Причиной смерти, по данным СМИ, стала обострившаяся болезнь. Щедрин родился в 1932 году в Москве, закончил Московскую государственную консерваторию и всю жизнь писал музыку. В 1958-м он женился на балерине Майе Плисецкой, с которой прожил в браке вплоть до ее смерти в 2015-м. Прах супругов развеют над российской столицей в соответствии с их завещанием. Жизнь и карьера Родиона Щедрина — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 29 августа на 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин, сообщили в Большом театре.

«Ушел из жизни величайший гений современности <...> Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. <…> Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — отметили в Большом.

Государственный академический Большой театр и Мариинский театр откроют свои фойе для всех желающих почтить память скончавшегося композитора 29–31 августа. В Михайловском театре памяти Щедрина будет посвящен показ балета «Конек-горбунок» 7 сентября.

Причина смерти

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. SHOT уточнил, что на фоне нее у Щедрина развилась острая сердечная недостаточность.

РИА Новости со ссылкой на генконсульстве России в Бонне сообщило, что композитор скончался в клинике Богенхаузен в Мюнхене.

«В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на родину», — добавили в диппредствительстве.

После кремации прах композитора вместе с прахом его супруги, балерины Майи Плисецкой, развеют над российской столицей — в соответствии с их завещанием, заявил генеральный секретарь международного фонда имени супругов Леонид Пелешев.

«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — сообщил Пелешев.

Биография

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Его отец был композитором и педагогом, а мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра.

В мае 1941-го Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Московской государственной консерватории (МГК) имени П.И. Чайковского. Однако после начала войны его отец ушел в ополчение, а будущий композитор вместе с матерью был эвакуирован в Куйбышев (сейчас Самара).

Уже весной 1943-го семья вернулась в столицу, а Щедрин-младший — в ЦМШ. Правда, через год он был отчислен за драку с одноклассником . После этого Щедрин поступил в Московское хоровое училище (сейчас Академия хорового искусства имени В.С. Попова), которое окончил в 1950 году. Впоследствии он продолжил обучение в МГК, где параллельно учился на композиторском отделении теоретико-композиторского факультета и на фортепианном факультете. Через пять лет он с отличием закончил консерваторию по обоим направлениям, а в 1959-м закончил обучение в аспирантуре.

В 1962–1973 годах Щедрин был секретарем правления Союза композиторов РСФСР, а с 1973-го стал его председателем, пока добровольно не покинул этот пост в 1990 году.

Композитор стал народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР и двукратным лауреатом Государственной премии России, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и первым обладателем медали Чайковского. Эту награду Щедрину вручили в 2022 году.

Брак с Майей Плисецкой

В 1955 году Щедрин познакомился со своей будущей супругой Майей Плисецкой. Балерине на тот момент было 29 лет, композитору — 22 года. Они оба стали гостями музыкального вечера, который организовала Лиля Брик, после чего не виделись три года.

В следующий раз они встретились на репетиции балета Щедрина «Конек-Горбунок» в 1958-м и в том же году поженились.

«Мы просто подошли друг другу. Причем все эти годы у нас не было каких-то отдалений или сближений. Очень ровные всегда были отношения. С ней мне легко. Я надеюсь, ей со мной тоже не слишком трудно», — рассказывал он в интервью.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Вместе с супругой композитор одним из первых получил литовское гражданство после восстановления независимости Литвы. С 1990-х Щедрин и Плисецкая по большей части жили в Мюнхене. В 2000 году в Германии они основали «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина», который занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

Композитор пережил свою супругу на 10 лет – Майя Плисецкая умерла в 2015-м. Детей у пары не было.

Произведения

Музыкальнее произведения Родион Щедрин начал создавать еще в студенческие годы. Одними из наиболее значимых в этом периоде стали Первый фортепианный концерт (1954), балет «Конек-Горбунок» (1955) и Первая симфония (1958).

В 1960-х композитор обратился к другим жанрам: опере («Не только любовь»), фортепианной сонате, кантате («Бюрократиада»), концерту для оркестра («Озорные частушки», «Звоны»), транскрипции (балет «Кармен-сюита»), оратории («Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского). В 1965-м Щедрин также создал Вторую симфонию, которую посвятил памяти павших в Великой Отечественной войне, а в 1966-м — Второй фортепианный концерт.

Скончался Евгений Дога. Он написал ту самую музыку к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» В возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Евгений Дога — именно он написал ту самую... 03 июня 17:55

В 1970–1980-х композитор также написал балеты «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», оперу «Мертвые души», мюзикл «Нина и 12 месяцев», концерты для хорового оркестра и т.д. В 1990-х Щедрин создал несколько концертов для различных инструментов и оперу «Лолита». В 2000–2010-х он представил Третью симфонию «Лица русских сказок», оперы «Очарованный странник», «Боярыня Морозова» и «Левша», а также фортепианные и вокальные циклы, симфонические этюды для оркестра и другие произведения.

Кроме этого, Щедрин также писал музыку для фильмов «Высота», «Коммунист, «Люди на мосту», «Нормандия — Неман», «А если это любовь?», «Анна Каренина» и мультфильмам «Петушок — золотой гребешок» и «Колобок».