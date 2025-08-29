Пересильд снова на Байконуре: раскрыта дата выхода фэнтези «Космическая собака Лида»

В России выйдет 27 ноября подростковое фэнтези о драме взросления «Космическая собака Лида», cнятое режиссером Евгением Сангаджиевым («Хэппи-энд», «Балет»). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании ВОЛЬГА.

Фильм станет дебютом Сангаджиева в полном метре, а также первой работой постановщика в жанре фантастики и семейного кино. Действие картины происходит в начале нулевых, а в центре сюжета — побывавшая в космосе собака Лида. Она помогает подростку Игорю встретиться с самим собой, но уже из будущего. Взрослая версия героя предупреждает о надвигающейся трагедии с его отцом, и вместе они отправляются на космодром Байконур, чтобы предотвратить несчастье.

«Эта история насколько странная, настолько и кристально понятная. Я всегда стараюсь снимать кино, чтобы зритель помимо смотрения все время чувствовал и находился в диалоге с собой и героем. Мне кажется, мне удалось сделать историю настолько для каждого уникальной, что это становится очень личным блокбастером», — высказался Сангаджиев.

В каст вошли: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков и Данила Хваренко, а собаку сыграла бордер-колли Шаня.

