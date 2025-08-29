На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пересильд снова на Байконуре: раскрыта дата выхода фэнтези «Космическая собака Лида»

Релиз фильма «Космическая собака Лида» с Юлией Пересильд состоится 27 ноября
true
true
true
close
Кинокомпания CTB/СТВ

В России выйдет 27 ноября подростковое фэнтези о драме взросления «Космическая собака Лида», cнятое режиссером Евгением Сангаджиевым («Хэппи-энд», «Балет»). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании ВОЛЬГА.

Фильм станет дебютом Сангаджиева в полном метре, а также первой работой постановщика в жанре фантастики и семейного кино. Действие картины происходит в начале нулевых, а в центре сюжета — побывавшая в космосе собака Лида. Она помогает подростку Игорю встретиться с самим собой, но уже из будущего. Взрослая версия героя предупреждает о надвигающейся трагедии с его отцом, и вместе они отправляются на космодром Байконур, чтобы предотвратить несчастье.

«Эта история насколько странная, настолько и кристально понятная. Я всегда стараюсь снимать кино, чтобы зритель помимо смотрения все время чувствовал и находился в диалоге с собой и героем. Мне кажется, мне удалось сделать историю настолько для каждого уникальной, что это становится очень личным блокбастером», — высказался Сангаджиев.

В каст вошли: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков и Данила Хваренко, а собаку сыграла бордер-колли Шаня.

Ранее сообщалось, что Асмус стала матерью во второй раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами