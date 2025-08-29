Асмус стала матерью во второй раз: «Оливия, добро пожаловать!»

Родная сестра актрисы Кристины Асмус Карина стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись фотографией из больничной палаты с мужем и новорожденной девочкой.

«Оливия, добро пожаловать! Мы с папой тебя очень ждали. 26.08.2025», — сопроводила пост 33-летняя родственница звезды «Интернов».

close karina____asmus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У Кристины Асмус есть три родные сестры: Карина, Екатерина и Ольга. Карина Асмус является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Она растит дочь Сафию от египтянина Ашрафа Салаха, c которым познакомилась на отдыхе. Пара развелась, и сейчас женщина замужем за Александром Супричевым.

В 2024-м Карина Асмус призналась, что готовилась вместе со своей сестрой Кристиной к съемкам спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Спортсменка тренировала и заменяла в некоторых сценах свою родственницу. Она отмечала, что большинство трюков в фильме актриса сделала самостоятельно. Сестра даже удивилась ее физической подготовке. Асмус-младшая заявляла, что безумно гордится родственницей.

Ранее адвокат Екатерина Гордон высказалась об интимной связи с любовником Дибровой.