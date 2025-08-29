На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Асмус стала матерью во второй раз: «Оливия, добро пожаловать!»

Сестра актрисы Кристины Асмус Карина родила девочку Оливию
true
true
true
close
karina____asmus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родная сестра актрисы Кристины Асмус Карина стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись фотографией из больничной палаты с мужем и новорожденной девочкой.

«Оливия, добро пожаловать! Мы с папой тебя очень ждали. 26.08.2025», — сопроводила пост 33-летняя родственница звезды «Интернов».

close
karina____asmus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У Кристины Асмус есть три родные сестры: Карина, Екатерина и Ольга. Карина Асмус является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Она растит дочь Сафию от египтянина Ашрафа Салаха, c которым познакомилась на отдыхе. Пара развелась, и сейчас женщина замужем за Александром Супричевым.

В 2024-м Карина Асмус призналась, что готовилась вместе со своей сестрой Кристиной к съемкам спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Спортсменка тренировала и заменяла в некоторых сценах свою родственницу. Она отмечала, что большинство трюков в фильме актриса сделала самостоятельно. Сестра даже удивилась ее физической подготовке. Асмус-младшая заявляла, что безумно гордится родственницей.

Ранее адвокат Екатерина Гордон высказалась об интимной связи с любовником Дибровой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами