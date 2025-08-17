На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ ограничили доступ к трем песням Гуфа

Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа из альбома «Город дорог»
Роскомнадзор (РКН) внес ссылки сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), в Единый реестр запрещенной информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Речь идет о композициях «Кто как играет», «Новости» и «Три нити» из альбома «Город дорог». В записи последнего трека также участвовали рэп-исполнители Ант (настоящее имя — Антон Завьялов) и Бледный (настоящее имя — Андрей Позднухов).

В Федеральной службе уточнили, что решение об ограничении доступа к данным песням было принято из-за наличия в их текстах информации, «дающей представление о действиях по использованию наркотических средств».

4 августа Роскомнадзор заблокировал композицию рэперов Гуфа и Нагано (настоящее имя — Василий Вакуленко), а также группы АК-47 «Тем, кто с нами». Композиция вышла в марте 2010 года и была включена в альбом группы АК-47, получивший название «МегаPolice».

Как рассказали в РКН, трек внесли в Единый реестр запрещенной информации в связи с упоминанием в тексте способов незаконного изготовления и использования наркотических и психотропных веществ.

Ранее Гуф опубликовал в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами».

