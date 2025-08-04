РКН заблокировал трек АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами». Об этом сообщает издание Flow.
Причины блокировки пока неизвестны.
Трек недоступен на российских площадках, кроме того, заблокирован доступ к клипу на YouTube и тексту песни на сайте Genius
На Яндекс Музыке при попытке послушать его появляется надпись: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора».
Трек «Тем, кто с нами» вышел на альбоме АК-47 «МегаPolice» (2010).
В 2023 году Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) разместил у себя в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами», в которой говорится об употреблении наркотиков. После жалобы общественников он удалил пост и принес извинения.
Накануне Гуф отреагировал на информацию о том, что миллиардер Игорь Рыбаков намерен выкупить права на его первый альбом, чтобы затем удалить пластинку со всех площадок.
Ранее в Роскомнадзоре не исключили удаление альбома Гуфа с площадок.