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РКН заблокировал трек АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами»

В России заблокирован доступ к клипу и треку «Тем, кто с нами»
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Антон Волков/РИА Новости

РКН заблокировал трек АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами». Об этом сообщает издание Flow.

Причины блокировки пока неизвестны.

Трек недоступен на российских площадках, кроме того, заблокирован доступ к клипу на YouTube и тексту песни на сайте Genius

На Яндекс Музыке при попытке послушать его появляется надпись: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора».

Трек «Тем, кто с нами» вышел на альбоме АК-47 «МегаPolice» (2010).

В 2023 году Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) разместил у себя в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами», в которой говорится об употреблении наркотиков. После жалобы общественников он удалил пост и принес извинения.

Накануне Гуф отреагировал на информацию о том, что миллиардер Игорь Рыбаков намерен выкупить права на его первый альбом, чтобы затем удалить пластинку со всех площадок.

Ранее в Роскомнадзоре не исключили удаление альбома Гуфа с площадок.

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