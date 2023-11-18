Гуф извинился за неудачный ролик с молитвой и песней про наркотики

Рэпер Гуф выложил в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с извинениями перед верующими людьми, которых могло задеть его недавнее шуточное видео.

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — сказал Гуф.

Он добавил, что выложил это видео по чистой случайности. По словам рэпера, он не монтировал ролик, так как не умеет этого делать, а просто нашел его в интернете. При этом рэпер напомнил, что удалил публикацию через полтора часа, так как осознал, что мог обидеть верующих людей, а также почувствовал надвигающуюся «волну хейта» в свой адрес.

Артист разместил у себя в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами», в которой говорится об употреблении наркотиков. Активисты из центра «Сорок сороков» написали обращение в СК на Долматова с просьбой наказать артиста по статье «Оскорбление чувств верующих» и проверить трек на пропаганду употребления наркотиков.

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