Названа причина блокировки трека АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами»

Совместный трек российских рэперов Гуфа и Нагано, а также группы АК-47 «Тем, кто с нами» внесли в Единый реестр запрещенной информации в связи с упоминанием в тексте способов незаконного изготовления и использования наркотических и психотропных веществ. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), передает РИА Новости.

В федеральном агентстве подчеркнули, что министерство внутренних дел РФ признало композицию запрещенной.

«В нем (треке — «Газета.Ru») содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», — подчеркивается в заявлении.

О том, что Роскомнадзор заблокировал композицию «Тем, кто с нами», стало известно 4 августа. Трек стал недоступен на российских площадках, на YouTube был ограничен доступ к клипу на песню, а на сайте Genius заблокировали доступ к ее тексту.

Композиция «Тем, кто с нами» вышла в марте 2010 года. Песню включили в альбом группы АК-47, получивший название «МегаPolice».

Ранее Гуф разместил в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами».