Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения русскоязычных песен

Верка Сердючка угодила в скандал из-за исполнения песен на русском в Киеве

Выступление украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Часть программы была на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки», — сказано в публикации.

При этом телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

19 мая Андрей Данилко заявил, что его сценический образ Верки Сердючки всегда был «политической фигурой». Также, по его словам, у него война с Россией началась после «Евровидения».

Ранее в Совбезе РФ высказались о значимости русского языка.