Друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины

Продюсер Дзюник заявил, что Сердючку могут наказать власти Украины

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с изданием «Абзац» посчитал, что певца Андрея Данилко (Верка Сердючка – сценический псевдоним) ждет скорое наказание от властей Украины.

По словам Дзюника, Данилко был готов «закрыть себе путь в Россию» ради новогодних корпоративов.

«Он сделал ставку не на ту лошадь. Его, скорее всего, накажут, оштрафуют. Местные психопаты ищут врагов там, где их нет. Они бьют своих, чтобы чужие боялись», — отметил продюсер.

14 июня издание «Страна.ua» заявило, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Артиста раскритиковали за исполнение на русском.

Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее Дзюник объяснил, почему украинские артисты поют на русском.