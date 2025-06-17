На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины

Продюсер Дзюник заявил, что Сердючку могут наказать власти Украины
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с изданием «Абзац» посчитал, что певца Андрея Данилко (Верка Сердючка – сценический псевдоним) ждет скорое наказание от властей Украины.

По словам Дзюника, Данилко был готов «закрыть себе путь в Россию» ради новогодних корпоративов.

«Он сделал ставку не на ту лошадь. Его, скорее всего, накажут, оштрафуют. Местные психопаты ищут врагов там, где их нет. Они бьют своих, чтобы чужие боялись», — отметил продюсер.

14 июня издание «Страна.ua» заявило, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Артиста раскритиковали за исполнение на русском.

Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее Дзюник объяснил, почему украинские артисты поют на русском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами