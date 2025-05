Андрей Данилко об РФ: «У меня война с Россией началась после «Евровидения»

Украинский артист Андрей Данилко признался, что его сценический образ Верки Сердючки всегда был «политической фигурой». Об этом он заявил в YouTube-беседе изданию «Би-би-си».

«Вы знаете, Верка Сердючка всегда была политической фигурой. Нас всегда рассматривали под микроскопом, поэтому меня ничего не удивляет», — заявил музыкант.

Данилко также вспомнил о «травле», которой он подвергся после выступления на «Евровидении – 2007»: в часть зрителей уверяла тогда, что в припеве певец произнес фразу «I want to see — Russia goodbye» («Я хочу видеть — Россия, прощай»), несмотря на то, что сам артист неоднократно это опровергал.

«У меня война началась с Россией после «Евровидения». Я тогда впервые задумался, как работает пропаганда. До сих пор я не могу от этого отделаться», — заявил Данилко в новом интервью.

Певец также раскрыл, что не поддерживает общение с коллегами из России — в том числе и с певицей, с которой он выпустил фит «Жениха хотела» в 2013 году.

«Какие отношения? Ни с кем никаких отношений! Никто мне не позвонил, с кем я там [в России] дружил», — отметил артист.

Ранее стало известно, что рэпер Снуп Догг зарегистрировался в Telegram.