Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя Лель призналась, что не будет нянчиться с внуками

Певица Катя Лель заявила, что не хочет нянчиться с внуками
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Катя Лель рассказала в интервью Наталье Подольской, что не планирует нянчиться с внуками.

Лель отметила, что ей пока рано задумываться о внуках, так как ее дочери всего 15 лет. Она представляет себя активной и счастливой бабушкой, которая любит путешествовать.

«Безусловно, я буду путешествовать со своими внуками, когда они подрастут. Но, доченька, ты не думай, что твоя мама, творческой профессии, может осесть дома и нянчит твоих внуков. Нет. Это не я. Говорю сразу. Я не для этого», — поделилась исполнительница.

11 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. До этого она стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

В феврале 2025 года Лель сообщила, что запишет совместную песню «Делулу» с исполнительницей трека «Сигма бой» Светланой Чертищевой (Бэтси).

Ранее Катя Лель объяснила успех своих песен вибрацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами