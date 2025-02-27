Катя Лель призналась, что не будет нянчиться с внуками

Певица Катя Лель заявила, что не хочет нянчиться с внуками

Певица Катя Лель рассказала в интервью Наталье Подольской, что не планирует нянчиться с внуками.

Лель отметила, что ей пока рано задумываться о внуках, так как ее дочери всего 15 лет. Она представляет себя активной и счастливой бабушкой, которая любит путешествовать.

«Безусловно, я буду путешествовать со своими внуками, когда они подрастут. Но, доченька, ты не думай, что твоя мама, творческой профессии, может осесть дома и нянчит твоих внуков. Нет. Это не я. Говорю сразу. Я не для этого», — поделилась исполнительница.

11 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. До этого она стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

В феврале 2025 года Лель сообщила, что запишет совместную песню «Делулу» с исполнительницей трека «Сигма бой» Светланой Чертищевой (Бэтси).

Ранее Катя Лель объяснила успех своих песен вибрацией.