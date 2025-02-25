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Катя Лель объяснила успех своих песен вибрацией

Певица Лель накануне юбилейного концерта заявила, что объединяет миллионы людей
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель накануне юбилейного концерта объяснила успех своих песен. Ее цитирует «Пятый канал».

50-летняя Лель, отмечающая 30-летие творческой деятельности, заявила, что ее музыка объединяет миллионы людей во всем мире.

«Неважно, понимают люди, о чем ты поешь, знают они русский язык, не знают, они хотят слышать, и они любят твои песни, потому что это вибрация, та самая чистота, которая привлекает», — говорит она.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. Она утверждала, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на инопланетный корабль и лишили зубов.

В августе 2024-го Лель анонсировала песню на галактическом языке. Певица сравнивала запись трека «божественным и сакральным процессом».

Ранее Катя Лель предсказала сроки завершения СВО.

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