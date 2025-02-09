Катя Лель запишет дуэт с исполнительницей «Сигмы боя»

Певица Катя Лель запишет совместную песню с исполнительницей песни «Сигма бой» Светланой Чертищевой (Бэтси). Об этом сообщил «Пятому каналу» отец 12-летней артистки, композитор и продюсер Михаил Чертищев.

Лель и Чертищева выпустят трек «Делулу» (от английского слова «delusional» — «бредовый, заблуждающийся, иллюзорный». Этот термин обозначает, что человек живет в своих фантазиях и не всегда адекватно воспринимает реальность. — «Газета.Ru»). Отец Бэтси уверен, что композиция станет «офигенным мегахитом».

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В феврале 2025-го Михаил Чертищев рассказал, что его 12-летняя дочь получает предложения о сотрудничестве с зарубежными лейблами. В том числе от Universal, Warner и Sony.

Ранее певец Шура не захотел петь с Лозой и Лель из-за их веры в инопланетян и плоскую Землю.