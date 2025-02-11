Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также заслуженной артисткой, согласно указу Путина, стала певица Елена Ваенга.

Катя Лель известна по хитам «Мой мармеладный», «Джага-джага», «Горошины». До этого стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

Елена Ваенга — лауреатка премий «Шансон года», автор и исполнительница песен «Снова стою одна», «Шопен», «Желаю».

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