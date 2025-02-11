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Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки

Певицы Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками России
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также заслуженной артисткой, согласно указу Путина, стала певица Елена Ваенга.

Катя Лель известна по хитам «Мой мармеладный», «Джага-джага», «Горошины». До этого стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

Елена Ваенга — лауреатка премий «Шансон года», автор и исполнительница песен «Снова стою одна», «Шопен», «Желаю».

Накануне Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ. Актрису наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Бурак Озчивит рассмешил зрителей, повторив сцену Евгения Леонова с «моргала выколю».

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