Врачи Брюсселя назначают страдающим депрессией бесплатный поход в музей

В Брюсселе врачи начали прописывать людям, психическое состояние которых ухудшилось во время пандемии, бесплатные походы в музеи и галереи. Подобная практика — часть тестовой программы, введенной городскими властями на три месяца. Об этом сообщает DAZED.

В список учреждений, доступных пациентам для бесплатного посещения, вошли Центр современного искусства, музей моды, а также музей канализации.

Автором инициативы стала член совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфин Хуба. Она вдохновилась аналогичной практикой, которую ввели в канадском Квебеке, где пациентам могут назначить до 50 посещений музеев в год.

«Было доказано, что искусство полезно для психического и физического здоровья, — объяснила она. — Пандемия способствует стрессу и выгоранию, так что сейчас этот проект актуален».