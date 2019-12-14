Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Соответствующий вопрос режиссеру адресовал журналист данного СМИ.

«Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему», — ответил Сокуров.

Он подчеркнул, что это был его разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Сокурова, его интересует реакция российского лидера, а не Кадырова.

Ранее глава Чечни призвал кинодеятеля быть мужчиной и патриотом, а также иметь собственное мнение и гражданскую позицию.

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