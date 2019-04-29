Снявшую обвинения с звезды «Империи» прокурора вызвали в суд

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Главный прокурор Чикаго Ким Фокс вызвана в суд для участия в слушаниях по скандальному делу актера Джусси Смоллетта, известного по телесериалу «Империя». Об этом сообщает Page Six.

По данным портала, экс-апелляционный судья округа Кук Шейла О'Брайен вызвал Фокс в суд, чтобы проверить «как она справилась» с делом Смоллетта.

Как отмечается, О'Брайен также направила повестку Смоллетту.

При этом Фокс внезапно закрыла дело против актера спустя пять недель после предъявления обвинений.

Ранее стало известно, что Джусси Смоллетта могут выгнать из сериала «Империя».