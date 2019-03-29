Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

По его словам, в тот период он слушал определенную музыку.

«Не секрет – это был рок», — признался Медведев.

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Он также добавил, что в настоящее время он стал уже более «толерантный и всеядный».

Премьер подчеркнул, что из российских исполнителей слушает группы «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино».

Ранее Медведев признался, что работа премьером для него самая сложная.