Умер гитарист Оззи Осборна

Гитарист знаменитого британского рок-музыканта Оззи Осборна ирландец Берни Торме ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, эту информацию агентству сообщил барабанщик Мик Гаффни.

По его словам, гитарист умер в одной из лондонских больниц из-за пневмонии. Он ушел из жизни мирно, в окружении своих близких.

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Подчеркивается, что Торме не дожил всего один день до своего 67-летия.

Ранее сообщалось, что умер американский гитарист Дик Дейл.