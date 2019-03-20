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Президент США Дональд Трамп «уличил» CNN в поддержке его политики. Об этом он написал в твиттере.

Американский лидер отметил, что телеканал опубликовал опрос, согласно которому 71% опрошенных людей считают состояние экономики страны хорошим.

«Вау! CNN становится верующим?», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил неугодным ему ведущим Fox News перейти на CNN. Он начал жестко критиковать телеканал после того, как его любимая телеведущая Жанин Пирро была отстранена за неполиткорректное мнение в отношении иранского политика Ильхан Омары.