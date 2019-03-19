Умер Дик Дейл

Американский гитарист Дик Дейл скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, представители музыканта подтвердили эту информацию.

Как отмечается, причина смерти Дейла пока неизвестна.

Дик Дейл является основателем музыкального стиля «серф-рок». Он наиболее известен благодаря своему синглу Misirlou, который вошел в саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Ранее сообщалось, что музыка к картине «Криминальное чтиво» вошла в 10 топ лучших саундтреков к фильмам в истории.