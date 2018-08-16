ЦБ выпустил памятные монеты к юбилею Высоцкого

Банк России выпустил в обращение серебряную памятную монету номиналом в два рубля к 80-летнему юбилею музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Монета номиналом 2 рубля «Поэт, актер В.С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России», — говорится на сайте ЦБ.

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На оборотной стороне монеты изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, а справа указаны годы жизни, отмечается на сайте регулятора. Также в ЦБ напомнили, что это вторая памятная монета, которая выпущена к юбилею музыканта: в январе банк выпустил аналогичную монету номиналом в 25 руб.

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил серебряные монеты к юбилею мультфильма «Ну, погоди!».