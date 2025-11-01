«Самолюбие и нерешительность». Лувр упустил возможность вернуть украденные драгоценности

Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет. По информации Ynet, представитель грабителей предлагал выкупить музейные экспонаты израильской охранной компании. Тем временем во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за допущенное ограбление.

Грабители пытались продать часть украденных в парижском Лувре драгоценностей израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом пишет Ynet со ссылкой на генерального директора компании Цвика Наве.

Спустя пять дней после ограбления Лувра с компанией через официальный сайт CGI Group связался человек, назвавшийся представителем воров. Он предложил договориться о покупке украденных вещей в даркнете, ограничив время контакта 24 часами, поделился Наве.

«Они были в бегах и им нужно было быстро избавиться от награбленного», — подчеркнул он.

В итоге CGI Group согласилась на предложение. После долгих переговоров в зашифрованных чатах и проверок компания выяснила, что у неизвестного есть как минимум часть украденных драгоценностей. Фирма уведомила об этом руководство Лувра, однако оно не отреагировало.

«Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, свою роль сыграли самолюбие и нерешительность», — добавил Наве.

Лувр отрицает какие-либо прямые контакты с CGI Group. Компания утверждает, что общение велось через ее итальянский филиал и, вероятно, по контракту со страховой компанией, связанной с музеем.

«Это было похоже на фильм». В Париже ограбили Лувр за несколько минут Знаменитый Лувр в Париже подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею... 19 октября 19:17

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. После происшествия Лувр на протяжении трех дней был закрыт для посещения. 25 октября были арестованы двое подозреваемых, а вечером 29 октября — еще пятеро.

Задержана половина грабителей Лувра. Охрана музея могла помочь им организовать кражу Во Франции задержан второй подозреваемый в дерзком ограблении Лувра, в ходе которого были похищены... 26 октября 15:43

Как нашли воров?

Первыми задержанными оказались два жителя департамента Сена-Сен-Дени в возрасте 34 и 39 лет. Одного задержали в аэропорту Шарль-де-Голль при подготовке к посадке на рейс в Алжир, второго — в парижском районе Сена-Сен-Дени, пишет Le Figaro.

34-летний гражданин Алжира работал водителем-экспедитором, был судим за кражу и нарушения правил дорожного движения. 39-летний подозреваемый — бывший таксист, он находился под судебным надзором по делу о грабеже, судебный процесс по которому должен был начаться в ноябре. Оба «частично признали» вину.

Среди задержанных 29 октября оказался главный подозреваемый. Его удалось установить благодаря следам ДНК, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

«Он был у нас на прицеле», — подчеркнула она.

Несколько человек, подозреваемых в ограблении, задержали в очереди на матч «Париж» — «Лион».

Однако украденные драгоценности пока не обнаружены.

Грабителей удалось найти благодаря их ошибкам, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, злоумышленники действовали по отработанной схеме и собирались сжечь автоподъемник с помощью бензина, но плану помешали полицейские, которые смогли быстро заблокировать возможные пути отступления. Преступникам пришлось поспешно скрываться на скутерах.

В результате на месте происшествия следователи собрали более 150 вещественных доказательств, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев. Это позволило выявить трех предполагаемых участников ограбления.

«Все было невероятно хорошо спланировано». Названы две основные версии ограбления Лувра Прокуратура Парижа рассматривает две основных версии ограбления Лувра: это ограбление по заказу или... 20 октября 16:25

Взаимные обвинения

Тем временем дирекция Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за допущенное ограбление музея, пишет Le Figaro.

«Руководство Лувра и префектура [полиции] уделили недостаточное внимание вопросам обеспечения видеонаблюдения за территорией вокруг дворца и перекладывают ответственность друг на друга», — отмечается в публикации.

К недостаткам системы безопасности музея отнесли устаревшие камеры, отсутствие наблюдения за прилегающей территорией и охраны периметра . По информации парижской полиции, установку новых камер в Лувре нужно согласовывать с ведомством, однако руководство музея не подавало запрос на продление действующих контрактов, срок действия которых истек в июле.

В полиции считают, что план по улучшению системы безопасности Лувра не сможет быть реализован до 2030 года.

Серия налетов во Франции: через сутки после кражи в Лувре ограблен еще один именитый музей Во Франции в ночь на 20 октября, спустя всего несколько часов после налета на Лувр... 22 октября 17:18

Кроме того, разведслужба уголовного розыска французской полиции обратила внимание, что французские музеи, церкви и частные лица все чаще подвергаются нападениям: в сентябре из Музея естественной истории в Париже украли шесть золотых самородков общей стоимостью €600 тыс., а из Национального музея Адриана Дюбуше в городе Лимож — китайский фарфор за €6,5 млн.