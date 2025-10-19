«Это было похоже на фильм». В Париже ограбили Лувр за несколько минут

МВД Франции: грабители проникли в Лувр по лестнице на автовышке

Знаменитый Лувр в Париже подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск. По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Париже трое человек в масках ограбили галерею Аполлона в Лувре, похищены ценные ювелирные изделия, пишет газета Le Parisien.

Предположительно, грабители забрали девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: в их числе ожерелье, брошь и тиара и другие. Есть риск, что они будут проданы или переплавлены. Однако недалеко от музея удалось найти сломанную корону императрицы Евгении — жены Наполеона III.

Самый крупный бриллиант в коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 каратов, остался нетронутым.

Парижская прокуратура объявила о начале расследования, которое поручили «Бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции» (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC). Сейчас оценивается ущерб. Столичную полицию мобилизовали на поиски злоумышленников.

«Делается все возможное, чтобы как можно скорее найти преступников»,

— заверил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Администрация Лувра в социальной сети Х сообщила, что музей 19 октября будет закрыт «по исключительным причинам». Сейчас движение вокруг стеклянной пирамиды перекрыто, ворота со стороны Сены заперты.

Как грабители пробрались в Лувр?

По предварительной информации, грабители проникли в Лувр утром во время открытия музея со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. С помощью автовышки они смогли сразу попасть в комнату, находящуюся в галерее Аполлона.

Двое мужчин разбили окна угловой шлифовальной машиной и проникли в здание, а третий остался внизу, выяснила Le Parisien. Грабители забрали драгоценности и скрылись на двух скутерах T-Max. Они направились в сторону автомагистрали А6.

Ограбление длилось семь минут, уточнил глава МВД Франции Нуньес. Однако министр культуры Франции Рашида Дати утверждает, что злоумышленники управились за четыре минуты . Вопрос безопасности музеев во Франции — давняя проблема, и этому не уделялось должного внимания уже 40 лет, сказала она в эфире телеканала TF1.

«До сих пор это было похоже на сценарий фильма.

Трудно представить, что так легко ограбить Лувр», — отреагировал мэр центра Парижа Ариэль Вайль.

После инцидента всех посетителей музея эвакуировали, чтобы сохранить следы и улики. Обошлось без пострадавших.

Дилетанты или профессионалы?

По мнению МВД Франции, преступниками могут оказаться иностранцы. Во французским минкульте считают, что действовали профессионалы. Однако коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий уверен, что преступники были дилетантами.

«Профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто <…>

Версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее — полнейшая мифология.

Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Подстаницкий уверен, что украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость. Вероятно, ценности вскоре найдут «на помойке» , подчеркнул эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, искусствовед Аркадий Шварцер.

«У грабителей есть гарантированный покупатель — страховая компания.

Все эти предметы музейные застрахованы, поэтому грабители звонят в страховую компанию и говорят: «Мы готовы все это уничтожить, но если вы нам заплатите хотя бы половину страховой суммы…» А затем их случайно находят на помойке. Все эти грабежи заканчиваются одним и тем же — все находят», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Страховой компании это выгоднее, чем платить полностью страховую сумму, добавил Шварцер.