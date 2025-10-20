«Все было невероятно хорошо спланировано». Названы две основные версии ограбления Лувра

Прокуратура Парижа рассматривает две основных версии ограбления Лувра: это ограбление по заказу или для отмывания денег. Кроме этого, существует и третья версия об иностранном вмешательстве, однако она «не является приоритетной», сообщила глава ведомства Лор Бекко. При этом СМИ отмечают, что к краже может быть причастна банда «Розовые пантеры», члены которой являются экс-военными из бывшей Югославии. Они известны тем, что тщательно планируют свои операции и имеют опыт в нападении на музеи.

Две версии

Парижская прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра. Об этом сообщила глава ведомства Лор Бекко.

«Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо <…> [украли] драгоценности для отмывания денег», — цитирует Бекко газета Le Figaro.

Кроме того, рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной», уточнила прокурор. О том, что ограбить Лувр могли иностранцы, ранее говорил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Банда «Розовые пантеры»

При этом газета Metro со ссылкой на экспертов по безопасности сообщила, что к ограблению может быть причастна международная банда Pink Panthers («Розовые пантеры»), известная дерзкими кражами произведений искусства и ювелирных изделий. Ее члены — экс-военные из стран бывшей Югославии.

«У «Пантер» есть опыт нападений как на музеи, так и на ювелирные магазины. В 2008 году из одного музея в Швейцарии были украдены картины Моне, Ван Гога, Сезанна и Дега, оценочная стоимость которых равна 119 162 880 фунтов стерлингов», — говорится в материале издания.

Кроме этого, в 2003 году банда похитила ювелирные изделия на сумму 23 млн фунтов стерлингов из магазина Graff в Лондоне, проведя в нем всего три минуты.

По словам специалиста по обеспечению безопасности Уилла Геддеса, ограбление в Лувре также имеет признаки того, что его совершили «Розовые пантеры».

«Я думаю, что все это было украдено по заказу, поэтому у меня есть предчувствие, что это могут быть «Розовые пантеры». <…> «Очевидно, все было невероятно хорошо спланировано, и именно этим занимаются «Пантеры». Они планируют операции до мельчайших деталей, и во многом все зависит от времени. Мы знаем, что эти ребята пришли не посреди ночи, а в 9:30 утра, что само по себе невероятно смело», — отметил Геддес, добавив, что похищенные драгоценности могут быть быстро переплавлены или проданы по частям.

По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, преступники провели в галерее Аполлона всего около четырех минут. За это время они успели похитить девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: в том числе диадему, брошь-реликварий и большой бант для корсажа, принадлежащие императрице Евгении, диадему, ожерелье и серьгу из парюры королевы Гортензии, а также ожерелье и пару серег из парюры императрицы Марии-Луизы .

Грабители угрожали охранникам музея, а также пытались поджечь автовышку, которую использовали для проникновения в Лувр. Злоумышленников до сих пор не нашли.

Серьезные проблемы с безопасностью

После ограбления Рашида Дати признала, что «обеспечению безопасности культурного наследия не уделялось должного внимания». По ее словам, Лувр был «слабо защищен от новых форм преступности».

По данным радиостанции France Info, Счетная палата Франции последние месяцы готовила доклад о серьезных проблемах в музее. В документе ведомство указывало «на значительные и постоянные задержки с приведением технического оснащения самого посещаемого в мире музея к стандартам». Речь идет в том числе идет о части Лувра, где расположена галерея Аполлона, в которой произошло ограбление. Счетная палата в докладе отметила, что треть залов там не оборудована камерами видеонаблюдения.

По данным ведомства, за пять лет в музее установили только 138 дополнительных камер. При этом залов, где установлена хотя бы одна камера, в Лувре лишь чуть более трети.

«Несмотря на ежегодный эксплуатационный бюджет в €323 млн, выделенные средства крайне незначительны по сравнению с оцененными потребностями», — говорится в отчете, который цитирует France Info.

Также в документе упоминается и недостаток инициативы по усилению безопасности со стороны руководства Лувра.