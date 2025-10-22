Серия налетов во Франции: через сутки после кражи в Лувре ограблен еще один именитый музей

Во Франции в ночь на 20 октября, спустя всего несколько часов после налета на Лувр в Париже неизвестные взломали Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр, похитив золотые и серебряные монеты, пишет Le Figaro. Следствие называет ограбление тщательно спланированным. Музей закрыли для посетителей.

Через несколько часов после ограбления Лувра в Париже преступники ограбили еще один музей — Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр, сообщает газета Le Figaro.

По данным газеты, преступники дождались закрытия дома-музея в ночь на понедельник 20 октября, после чего взломали входную дверь. Грабители разбили витрину и похитили серебряные и золотые монеты, клад с которыми был обнаружен в историческом доме философа Дидро в 2011-м во время ремонтных работ. Похищенная коллекция — почти 2 тыс. монет XVIII-XIX веков, найденных строителями в 2011 году при реконструкции здания музея (1633 серебряных и 319 золотых).

«Витрина, в которой они хранились, была найдена разбитой на полу. Сотрудники музея в настоящее время составляют точный перечень предметов, который будет передан правоохранительным органам», — говорится в сообщении городских властей.

Le Figaro сообщает, что следователи склоняются к версии тщательно спланированного ограбления. Дом-музей философа Дидро закрыт и помещен под усиленную охрану.

Власти города Лангр осудили «акт вандализма и кражи, наносящий ущерб общественному достоянию».

Дерзкое ограбление

Налет на Лувр в Париже произошел 19 октября. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что злоумышленники попали в музей через окно, используя лестницу на автовышке и вырезав стекло при помощи «болгарки». Он не исключил, что преступники могут быть иностранцами.

Грабители в масках похитили девять предметов ювелирного искусства, в том числе тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам, а также Наполеону и его жене Жозефине. Также была похищена корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами, — ее выронили при побеге, поэтому корону удалось вернуть в музей. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

По данным прокуратуры, налет длился всего четыре минуты, в нем участвовали четверо человек, двое из которых непосредственно проникли в здание. Министр культуры Рашида Дати заявила, что системы безопасности Лувра функционировали нормально.

Юрист Юрий Жданов в беседе с газетой «Версия» назвал ограбление беспрецедентным и отметил, что инцидент ставит под сомнение эффективность охраны и руководство Лувра.

«Как организован пропускной режим на территорию музея? Почему никого не удивил незапланированный визит транспортера с командой «рабочих»? Или это в порядке вещей? <...> Почему охранников не было в ограбленном зале? Может, преступникам помогал кто-то из персонала музея?» — подчеркнул эксперт.

Серия налетов

Ограбление дома-музея философа Дидро вместе с налетом на Лувр стало уже третьим за последние месяцы налетом на французские музеи с редкими и дорогостоящими экспонатами. 4 сентября был ограблен Национальный музей Адриена Дюбуше в Лиможе, известный своей замечательной коллекцией фарфора. Злоумышленникам удалось удалось вскрыть окна и похитить ряд экспонатов с выставки китайского фарфора. Ущерб уже оценили в €9,5 млн. Похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал громкие ограбления с упадком Франции, о чем написал в своем аккаунте в соцсети.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — написал он.