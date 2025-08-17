Унижение охранника и битва фанаток: чем запомнились концерты рэпера Akon в России

SHOT: охранник требует с рэпера Akon 10 млн рублей за пощечины на концерте в Сочи

В начале августа известный американский рэпер Akon дал два концерта в России. В Сочи, где выступление чуть не сорвала атака дронов, певец запрыгнул на плечи охранника и начал шлепать его по лицу. В результате секьюрити пришлось объяснять, почему он не скинул с себя знаменитость. Теперь мужчина требует с исполнителя 10 млн рублей моральной компенсации. А в Москве несколько девушек подрались за право получить футболку рэпера. Мужчины решили не мешать схватке — и «победила сильнейшая».

«Не хотел сорвать концерт»

Американский рэпер Akon (Эйкон, настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) во время своего концерта в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи 8 августа запрыгнул на плечи охранника Искандера Черкесова, а затем несколько раз ударил его ладонью по лицу, показывая, куда следует идти.

52-летний автор хитов 2000-х проехался на плечах секьюрити по залу и продолжил исполнять трек, пишет SHOT. Охранник никак не отреагировал на поведение рэпера и сохранял хладнокровие.

Когда кадры с концерта распространились в интернете, пользователи сети начали советовать Черкесову, как ему нужно было поступить. В итоге охранник записал видео с объяснением, которое опубликовала Baza.

«Я поступил именно так, потому что не захотел сорвать концерт 15 тысячам зрителей. И просто не захотел скинуть его в толпу . Это во-первых. Во-вторых, я не захотел подставлять своего руководителя, который мне как брат. Который помогал мне все это время, пока мы вместе работаем», — поделился Черкесов.

Мужчина призвал быть всех добрее и оценивать каждый поступок с разных сторон. При этом SHOT он сообщил, что заранее действия рэпера с ним не согласовали. Изначально предполагалось, что музыкант сядет на шею одному из своих телохранителей, однако тому стало плохо — и Akon без предупреждения забрался на плечи Черкесову.

«После концерта Akon не извинился перед охранником и спокойно укатил дальше. Теперь Черкесов хочет привлечь американскую звезду к ответственности: требует с него 10 миллионов рублей моральной компенсации и публичные извинения», — сообщил канал.

По его данным, охранник готов обратиться в полицию .

Атака беспилотников

Выступление рэпера в Сочи могла сорвать атака украинских беспилотников. На улицах звучали сирены и работала система противовоздушной обороны. В результате посетителей концерта вывели из зала в фойе, но впоследствии впустили обратно.

По информации Mash, Akon стал непосредственным свидетелем налета дронов в курортном городе.

«Охрана артиста была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть со своим коллективом », — говорится в публикации.

В пятизвездочном отеле Mantera Supreme Seaside, где остановился певец, всех попросили выйти из номеров и укрыться в лобби до окончания тревоги. Но секьюрити решили, что «безопаснее не покидать роскошные апартаменты за миллион рублей», добавил Mash.

Схватка поклонниц

На следующий день, 9 августа, Akon дал концерт в Москве — на ЦСКА Арене. В ходе выступления рэпер снял с себя футболку и швырнул ее поклонникам. В результате между девушками произошла драка за право получить предмет гардероба знаменитости, пишет Telegram-канал 112.

Схватку запечатлели на видео. На кадрах видно, как девушки применяли удушающие приемы, но мужчины решили не вмешиваться.

«Победила сильнейшая. Штаны музыкант благоразумно решил не снимать. Вместо этого спустился к зрителям, выборочно брал у них телефоны и снимал себя на них. В целом, кроме легкой потасовки самых верных фанаток, концерт прошел круто», — рассказали авторы 112.

При этом, по информации SHOT, девушки боролись не за футболку, а за «потное полотенце», которое Akon бросил в толпу. Очевидцы рассказали, что первой его поймала одна из поклонниц, но на нее тут же набросились три другие.

«В ход пошли локти. Девушки пытались разорвать полотенце, чтобы забрать себе хотя бы кусочек», — добавил Telegram-канал.

Что известно об Эйконе?

Akon родился 16 апреля 1973 года в американском штате Миссури — в Сент-Луисе. Большую часть детства провел в Сенегале. Научился играть на пяти инструментах, включая барабаны, гитару и джембе. Окончил школу в Нью-Джерси.

В интервью и биографических статьях упоминается, что он провел несколько лет в заключении за торговлю наркотиками и вооруженное ограбление. В тюрьме Akon начал писать тексты песен, которые впоследствии стали основой для его будущих хитов.

После освобождения рэпер начал свою музыкальную карьеру, которая принесла ему мировую известность. В число его главных хитов входят «Smack That», «I Wanna Love You», «Lonely» и «Right Now (Na Na Na)». Неоднократно номинировался на премию «Грэмми».

Активно участвует в благотворительных и предпринимательских проектах.