Эвакуация, сирены и задержанные рейсы. На Сочи обрушилась массированная атака БПЛА

Появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА
Люди в укрытии на подземной парковке в Сочи, 8 августа 2025 года

Пресс-служба главы города Сочи/РИА Новости
8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Утром 8 августа МЧС объявило «беспилотную опасность» на территории Краснодарского края. Вскоре мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников и попросил жителей укрыться в домах, подвалах и на подземных парковках.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон», — сказал он.

В течение всего дня работали силы ПВО. Угроза атаки беспилотников то снималась, то объявлялась вновь. К вечеру мэр опубликовал следующий пост:

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет. Жильцам окажем помощь», — заверил Прошунин.

Обошлось, по предварительным данным, без пострадавших и в других городах и районах региона.

Эвакуация пляжей

В аэропорту Адлера были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в Росавиации.

Были задержаны более 50 рейсов.

Кроме Сочи воздушная тревога объявлялась в Анапе, Адлере и Славянске-на-Кубани.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Сочи во время тревоги БПЛА были эвакуированы люди с пляжей. На кадрах видно, что после сигнала воздушной тревоги отдыхающие быстро собирают свои вещи и идут по направлению к ближайшему помещению. Поток значительный, однако все туристы движутся организованно в составе большой колонны.

Telegram-канал Mash позднее опубликовал снятый очевидцами момент уничтожения силами ПВО украинского дрона над Сочи. На кадрах видно небольшое облако после взрыва ракеты-перехватчика.

Из-за украинских БПЛА 8 августа мог сорваться концерт американского рэпера Akon в Сириусе. Однако исполнитель все же вышел на сцену, хотя и незадолго до выступления посетителей эвакуировали.

Также на границе России и Абхазии временно приостанавливали работу пункта пропуска «Псоу». Служба государственной безопасности республики сообщила, что на приграничной территории военные привели в боевую готовность комплексы ПВО из-за поступившей информации об угрозе атаки беспилотников.

Позже Минобороны России отчиталось об уничтожении 66 беспилотников над регионами страны, 10 из них были сбиты над Краснодарским краем.

