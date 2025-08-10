На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский рэпер захотел устроить тур по России

Рэпер Эйкон признался, что может устроить тур по России
akon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) признался в беседе с Telegram-каналом Mash, что хотел бы устроить тур по России.

По словам Эйкона, Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, но не представлялось возможности. Корреспонденты поинтересовались, боится ли он посетить Сибирь. Артист ответил, что нет.

«Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», — поделился исполнитель.

Эйкон поблагодарил всех за поддержку. Как отметил рэпер, он рад, что приехал в Россию.

«Жду с нетерпением возвращения сюда снова», — рассказал певец.

7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть бассейн.

9 августа Эйкон устроил концерт в Москве.

Ранее американский рэпер прошелся по россиянам на концерте в Москве.

